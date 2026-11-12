Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, kar yağışıyla beyaz örtüye kavuştu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, kar yağışıyla beyaz örtüye kavuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterirken Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, kar örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.
Iğdır'daki Tekelti Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.
Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı beyaz örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.
Kaynak: AA