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Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, kar yağışıyla beyaz örtüye kavuştu

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı, kar yağışıyla beyaz örtüye kavuştu
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Kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterirken Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, kar örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.

Iğdır'daki Tekelti Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı beyaz örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.

Kaynak: AA
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