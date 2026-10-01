Iğdır'daki Şuşa Anaokulu'nda Karabağ Zaferi simgesi Har-ı Bülbül çizimleri boyandı

IĞDIR'daki Şuşa Anaokulu'nda, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Şuşa şehriyle özdeşleşen, bülbülü andıran görüntüsüyle bilinen endemik bir orkide türü ve Karabağ Zaferi'nin simgesi olan 'Har-ı Bülbül' çizimlerini boyama etkinliği düzenlendi.

Iğdır'da, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla 'Vatan sevdasının çiçeği Har-ı Bülbül, Iğdır'ın gönlünde' sloganıyla 'Har-ı Bülbül' boyama etkinliği düzenlendi. Şuşa Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, Karabağ bölgesindeki Şuşa şehri ile özdeşleşen, ortasındaki kanatlarını açmış bülbülü andıran görüntüsüyle bilinen endemik bir orkide türü olan ve Karabağ Zaferi'nin simgesi olan 'Har-ı Bülbül'ün önemi anlatıldı. Etkinliğin ardından öğrenciler, Karabağ, zafer ve vatan sevgisiyle özdeşleştirilen çizilen 'Har-ı Bülbül' sembollerini boyadı.

Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin Iğdır'da güçlü şekilde yaşatıldığını söyledi. Taşkınsu, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin en güzel ve en anlamlı şekilde yaşandığı şehirlerden biri Iğdır'dır. Burada yediden yetmişe herkesin gönlünde güçlü bir Azerbaycan sevgisi vardır. Bu kardeşlik yalnızca sözlerde değil, kültürümüzde, tarihimizde, ortak değerlerimizde ve çocuklarımızın yüreğinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Etkinliğin çocuklar açısından anlamlı olduğunu belirten Taşkınsu, "Bugün çocuklarımız çok anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Karabağ'ın, zaferin ve vatan sevgisinin simgelerinden biri olan 'Har-ı Bülbül'ü kendi elleriyle renklendirdiler. Böylece hem bu özel çiçeğin taşıdığı anlamı öğrendiler hem de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yeni nesillere aktarılmasına güzel bir katkı sundular. Biz bugün buradan bir kez daha, 'Vatan sevdasının çiçeği Har-ı Bülbül, Iğdır'ın gönlünde' diyoruz. Bu kardeşliğin çocuklarımızın gönlünde büyüyerek nesilden nesile devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

'ŞUŞA'NIN İSMİNİN OKULUMUZA VERİLMESİNDEN GURUR DUYUYORUZ'

Şuşa Anaokulu Müdürü İmran Turan da okulun adını Karabağ'ın önemli şehirlerinden Şuşa'dan almasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Etkinlikle çocuklarda Şuşa ve 'Har-ı Bülbül' konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Turan, şunları söyledi:

"Adını Karabağ şehrinden almış. Ben de bu okula müdür olarak Şuşa'nın isminin verilmesinden oldukça mutluyuz ve gururluyuz. Bugün okulumuzda Şuşa'da yetişen 'Har-ı Bülbül' boyama etkinliğini yaptık. Çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmak, hem Şuşa'yı tanıtmak hem de 'Har-ı Bülbül'ün Şuşa için ne kadar önemli bir bitki ve vatan özlemini andıran endemik bir bitki olduğunu anlatmaya çalıştık. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek. Şuşa'ya inşallah kardeş okul yapıp bir gün de okulumuzda oraya gezi düzenlemeyi Allah bize nasip eder."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı