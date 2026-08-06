Iğdır'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Iğdır- Tuzluca kara yolunda iki beton mikseri ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaycı Köyü yakınlarında aynı yönde seyreden, sürücüleri belirlenemeyen iki beton mikseri, E.Ö. yönetimindeki 41 AIC 574 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü E.Ö. ile otomobildeki E.C, O.C. ve E.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü E.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA