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Iğdır'da Yüksek Kesimlerde Sis Bulutları Görüntülendi

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Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis bulutları, Aras Dağları'nda az rastlanan görüntüler oluşturdu. İki gündür devam eden sağanak yağışın ardından, yüksek bölgelerde kar yağışı ve yoğun sis gözlemlendi.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis bulutları, az rastlanan görüntüler oluşturdu.

Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sağanak, yükseklerde kar yağışı ve sise dönüştü.

Aras Dağları'nda bulunan 1500 rakım üstündeki bölgeler, sis bulutlarıyla kaplandı.

Bölgede çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, hızla hareket eden sis bulutlarını görüntüledi.

Kaynak: AA / Erdal Yalçın - Güncel

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