Iğdır'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Iğdır'da bir elektrik trafosunda arızayı gidermeye çalışan işçi K.D., elektrik akımına kapılarak yaralandı. Hastanede tedavisi süren işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki bir elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan K.D (35), çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.D'yi ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada müdahalesi süren işçinin elektrik akımı nedeniyle yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız