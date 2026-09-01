Tuzluca'da Sel ve Heyelan Sonrası 14 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağanak sonrası sel ve heyelan nedeniyle kapanan 14 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede yol düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağanağın ardından sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 14 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Aras Dağları'nda sel ve heyelan meydana geldi.
Sağanağın ardından yaşanan sel nedeniyle Kandilli, Ünlendi, Alçalı, Kayaören, Karacaören, Canderviş, Adalet, Laleli, Nahırkıran, Taşköprü, Badilli, Unbulak, Başsinek ve Zarafğane köy yolları ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri yoğun çalışma sonucu yolları temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.
Ekiplerin bölgede yol düzenleme ve bakım çalışmaları sürüyor.