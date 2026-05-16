Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Iğdır'ın Karakuyu köyünde sağanak sonrası meydana gelen selde ev ve araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu, köprü ve kanallar yıkıldı. AFAD ve DSİ ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu.

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

Köydeki köprü ve kanallar sel nedeniyle yıkılırken yollarda da hasar oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken 20 arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışması başlatıldı.

Köyde yaşayan Habibe İleri, "Civcivlerimizle tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Tarım arazileri sular altında kalan Rasim Güneş, selin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü söyledi.

Güneş, "Burada daha önce DSİ'nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, bayağı bir hasarım var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
