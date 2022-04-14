Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ'ın (33), cinayet şüphelisi olarak Mehmet Araslı (64) ile oğlu İbrahim Araslı (27) gözaltına alındı. Yakalanan Mehmet Araslı ile İbrahim Araslı'nın soyadını değiştiren Kemal Kara'nın babası ile kardeşi olduğu öğrenildi. Suçunu itiraf eden baba Araslı, "Hırsız sandığım için korkutmak için ateş ettim" dedi.

Olay, 11 Nisan'da iftar sonrası Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Kara ile motosikletiyle evinden aldığı Yaşar Karadağ'ın gittikleri yere 4 kilometre uzaklıktaki arazide cansız bedenleri bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ'ın cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı ve gözyaşlarıyla beldedeki mezarlığa defnedildi.