Haberler

Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığın cezası hukuka uygun bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da 16 yaşındaki lise öğrencisini bıçakla yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. 'Sıfır Gecikmeli Yargı' kapsamında hızlı işleyen süreçte dosya 67 günde istinaf aşamasında tamamlandı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Iğdır'da, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen 16 yaşındaki lise öğrencisi D.B, Y.B'nin bıçaklı saldırısına uğramış, olay yerinden kaçan saldırgan polisler tarafından yakalanmasının ardından bir gün sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefi doğrultusunda Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca, aynı gün olayla ilgili soruşturma başlatmış, toplanan deliller sonucu 7 günde iddianame düzenlenerek, Y.B. hakkında 17 Şubat'ta kamu davası açılmıştı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın ilk duruşması 26 Şubat'ta görülmüş, 5 Mart'taki duruşmada da sanık Y.B, "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın cezasında takdiri indirim hükümleri uygulanmamıştı.

İlk derece mahkemesindeki hızlı yargılama sürecinin ardından dosya istinaf incelemesine taşındı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyaya kısa sürede karar vererek hükmü 11 Mayıs'ta karara bağladı.

Böylece dosyada, ilk derece mahkemesinin karar tarihinden itibaren istinaf incelemesi yaklaşık 67 gün içerisinde tamamlandı.

Yetkililer, soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu süreçlerinin birlikte değerlendirildiğinde, dosyanın gereksiz gecikmelere izin verilmeden yürütülmesinin, "Sıfır Gecikmeli Yargı" anlayışının sahadaki somut örneklerinden biri olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu

Resmi açıklama geldi: Sürpriz ayrılık!
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı

Trump'ı çıldırtacak! Avrupa ülkeleri İran'ın kapısında sıraya girdi
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü