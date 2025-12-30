Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede konulan teşhis hastayı büyük riskten kurtardı

Iğdır'da karın ağrısıyla gittiği hastanede tesadüfen böbrek üstü bezinde kitle tespit edilen genç, Erzurum'da sırtından birer santimlik 3 kesiyle yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Iğdır'da bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografide tesadüfen böbrek üstü bezinde kitle tespit edilen 26 yaşındaki İbrahim Şentürk, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Şentürk'ün vücudundaki 5 santimlik kitle, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Doç. Dr. Murat Kartal ve ekibi ile Dr. Abdulkadir Aktepe tarafından burada ilk defa uygulanan kapalı yöntemle sırtından birer santimlik 3 kesiyle alındı.

Zamanla büyüyerek çevre organlara bası yapma ihtimali bulunan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen kitleden kurtulan Şentürk, yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından bir gün serviste kaldıktan sonra taburcu edildi.

"Ameliyat karın boşluğuna girilmeden yapıldı"

Prof. Dr. Akçay, AA muhabirine, böbrek üstü bezi hastalıklarının sık görülmediğini, genellikle tesadüfen yapılan karın filmiyle ortaya çıktığını söyledi.

Eskiden bu hastalarda açık ameliyat olduğunu, son zamanlarda ise karın bölgesinden girilerek kapalı yöntemle ameliyat yaptıklarını belirten Akçay, "Bu hastanın ameliyatı bel bölgesinden girilerek karın boşluğuna girilmeden yapıldı. Bu ameliyatı dünyada ilk yapan İstanbul Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Selçuk Mercan hocamızdır, kendisini saygıyla anıyoruz. Eşim Prof. Dr. Güngör Akçay, hastamızda Mercan hocamızın taktiğini önerdi, Doç. Dr. Kartal hocamız da işlemi yaptı." dedi.

"Komplikasyonlar minimize ediliyor"

Doç. Dr. Kartal da tetkiklerinde tesadüfen sol böbrek üstünde kitle tespit edilen hastayı kapalı yöntemle ameliyat etmeye karar verdiklerini anlattı.

Açık cerrahide karnın ön ve sırt tarafından 15-20 santimlik büyük kesiler yapıldığından hastanın ameliyat sonrası ağrıları ve yatış süresinin fazla olduğunu belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Karnın ön tarafından yapılan kapalı ameliyatta ise karın içindeki pankreas, dalak ve karaciğer gibi organların mobilize edilmesi ve işlem sırasında bağırsakların serbestleştirilmesi gerektiğinden bu işlemler sırasında organlara hasar verme durumu görülebiliyor ve ameliyat sonrası hastada uzun süreli şişkinlik, karın ağrısı şikayeti oluyor. Bu problemleri en aza indirmek için değerli hocamız Mercan'ın tanımladığı bu farklı yöntemle, sırt kısmından birer santimlik 3 kesiyle ameliyatı yaptık. Sırttan böbrek üstü bezlerine ulaşıyoruz, hastada ameliyat sonrası dönmede daha az ağrı ve daha erken taburculuk oluyor, kozmetik açıdan daha güzel sonuçlarla karşılaşıyor, yara yeri enfeksiyonu veya fıtık gibi komplikasyonlar daha az görülüyor ve bahsettiğim organ mobilizasyonu ve bağırsaklara müdahale edilmediğinden komplikasyonlar minimize ediliyor."

Kartal, hastaya konfor sağlayan bu ameliyat yöntemini kliniklerinde bölgede ilk defa başarıyla uyguladıklarını ifade etti.

Mobilya ustası Şentürk de Iğdır'da hastanede çekilen tomografi sonucunda karnında 5 santimlik kitlenin tesadüfen tespit edildiğini ve Erzurum'a sevk edildiğini söyleyerek, "Ameliyattan sonra toparladım, ağrılarım geçti. Hocalarım sağ olsun yardımcı oldu. Çok mutluyum. Açık ameliyattan korkuyordum, Murat hocam kapalı yöntemle ameliyat etti, sağlığıma kavuştum. Murat hocam başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Hastane hizmetlerinden çok memnun kaldım." diye konuştu.