Iğdır'da Kardeşinin Eşlerini Vuran Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da Kardeşinin Eşlerini Vuran Şüpheli Yakalandı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren 73 yaşındaki M.Ç, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin, Türkiye-Ermenistan sınırındaki bir köyde saklandığı belirlendi.

Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen nedenle evlerinde silahla vurdu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışması sonucu, köyden kaçan M.Ç'nin Türkiye- Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi.

Ekipler, kırsal alanda saklanan M.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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