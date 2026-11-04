Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Iğdır'da, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasının yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasının 6. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valiliği, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Iğdır Azerbaycan Evi tarafından düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen katılımcılar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Azerbaycan'dan gelen sanatçılar konser verdi, Nahçıvan Devlet Filarmoniyası Şarkı ve Dans Topluluğunca Kafkas dansı gösterileri yapıldı.

Başkonsolos Zeynalov, burada yaptığı konuşmada, bu zaferin temelinde şehitlerin kanı, gazilerin kahramanlığı ve halkın sarsılmaz iradesinin olduğunu söyledi.

Zeynalov, "Azerbaycan ordusu başkomutanımız Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarımızı 44 gün içinde özgürlüğüne kavuşturarak tarihi adaleti yeniden tesis etmiştir." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere de değinen Zeynalov, şöyle devam etti:

"Zafer günü, aynı zamanda şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak, vatanımızı ve toprak bütünlüğümüzü korumanın önemini genç nesillere anlatmak için anlamlı bir vesiledir. Bu zafer askeri bir başarının ötesinde halkımızın birliğinin, iradesinin ve şehitlerimizin fedakarlığının en güçlü ifadesidir. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının Türk dünyasında birlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesine katkı sağladığına inanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye tarihi sınavlarından başarı ile geçmiş köklü dostluk ve kardeşlik bağlarını birleştirmişlerdir. 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri en üst düzeyde olan müttefiklik seviyesine taşınmış, işbirliğimiz derin boyut ve nitelik kazanmıştır."

Kutlama programı, Har-ı Bülbül El Sanatları Sergisi'nin gezilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA