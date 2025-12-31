Haberler

Iğdır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 4 yaralı

Iğdır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İki hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

IĞDIR'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kayganlaşan yol sebebiyle 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası 2 aracın yoldan çıktığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayganlaşan yolda ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı