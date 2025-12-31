Iğdır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 4 yaralı

IĞDIR'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kayganlaşan yol sebebiyle 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası 2 aracın yoldan çıktığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayganlaşan yolda ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.