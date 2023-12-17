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Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Köyde Eğitime Ara Verildi

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Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.

IĞDIR'da olumsuz hava koşulları sebebiyle merkeze bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildi.

Kente bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Iğdır Valiliği Haberler

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