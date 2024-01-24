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Iğdır'da Kar Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

IĞDIR'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Iğdır'ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır istikametine seyir halinde olan Yusuf Çakmaz (27) yönetimindeki 06 CRR 751 plakalı özel otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden 64 AB 137 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çakmaz ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti. Yaralı yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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