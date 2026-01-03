Haberler

Duvara çarpan kamyonet yandı

Güncelleme:
Iğdır'da kontrolü kaybedilen bir kamyonet, duvara çarparak alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

IĞDIR'da sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarpan kamyonet, alev alarak yandı.

Kaza, akşam saatlerinde Halfeli beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyonet, itfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
