İran'dan Kaçak Yollarla Türkiye'ye Giren Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da çeşitli suçlardan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G., İran'dan Türkiye'ye kaçak yolla girmeye çalışırken yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tutuklandı.

IĞDIR'da çeşitli suçlardan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.G. (31), İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye girerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, 'Kasten yaralama', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından hakkında toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini aldı. Polisin takip ettiği V.G., savaşın yaşandığı İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girerken yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen V.G., işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
