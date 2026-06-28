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16 yaşındaki Muhammed, ineğin boynuz darbesiyle öldü

16 yaşındaki Muhammed, ineğin boynuz darbesiyle öldü
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir ineğin boynuz darbeleriyle ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Tazegün, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde ineğin boynuz darbeleriyle yaralanan Muhammed Tazegün (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Tazegün, ahırdaki buzağıyı emzirmesi için bahçede otlayan ineğin yanına götürdü. Bu sırada ineğin boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Tazegün, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Tazegün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tazegün, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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