Haberler

Iğdır'da hava kirliliği 'alarm' veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aysun Altıkat, Iğdır'da hava kirliliğinin alarm seviyesine ulaştığını belirtti. PM10 ve PM2.5 değerlerindeki artış, kalitesiz yakıt kullanımını ve doğal gaz dönüşüm sürecinin yetersizliğini gözler önüne seriyor.

IĞDIR Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aysun Altıkat, kentteki hava kirliliğinin alarm düzeyine çıktığını söyledi. Geçen yıl kasım ayında PM10 değerinin 168 olduğunu, bu yıl 350 ppm seviyelerine ulaştığını belirten Doç. Dr. Altıkat, "Demek ki insanlar hala kalitesiz yakıt kullanmaya devam ediyorlar. Demek ki doğal gaz dönüşümü istenilen seviye ve hız da değil. Buranın havasının kesinlikle bir tek haneye bile tahammülü yok. Tek bir haneden çıkacak kirliliğe, dumana tahammülü yok" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hava kirliliği alarm veriyor. Dağlar arasında kurulu olduğu için rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da kış aylarında kalitesiz yakıt kullanımıyla birlikte hava kirliliğinde artış yaşanıyor. Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, kentteki hava kirliliğinin her geçen yıl arttığını belirtti.

'KENTİN KANAYAN YARASI'

Doç. Dr. Altıkat, geçen yıl kasım ayında PM10 (çapı 10 mikrometre veya daha küçük olan parçacıklar) değerinin 168 olduğunu, bu yıl 350 ppm seviyelerine ulaştığını söyledi. PM2.5 (çapı 2,5 mikrometre veya daha küçük olan parçacıkları) değerinin ise geçen yıl 105 ppm olarak ölçüldüğünü, bu sene bu rakamın 172 ppm'e çıktığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı hava için PM10'da 15 ppm, PM2.5'te 5 ppm sınırı önerdiğini hatırlatan Altıkat, hava kirliliğinin kentin kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Iğdır'ın kış aylarında çok yüksek miktarda hava kirliliği yaşadığına dikkat çeken Altıkat, her senenin bir önceki yıldan daha kötü olduğunu söyledi. Kasım ayında belirlenen rakamların aralık ve ocak aylarında daha artmasından endişe ettiğini kaydeden Altıkat, radikal tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.

'DAĞLARA ÇARPAN HAVA, TEKRAR ŞEHİR MERKEZİNE DÖNER'

Konuyla ilgili Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün eylem planı hazırladığını vurgulayan Altıkat, şunları söyledi: "Bu plana riayet etsek, Iğdır için nispeten yaşanabilir bir hava kalitesi gözlemleyebiliriz. Ne yazık ki çok kalitesiz yakıt kullanılıyor. Doğal gaz abone sayısı artıyor ama Iğdır'da bir düzelme yerine, geri doğru bir gidişat söz konusu. Demek ki insanlar hala kalitesiz yakıt kullanmaya devam ediyorlar. Demek ki doğal gaz dönüşümü istenilen seviye ve hız da değil. Buranın havasının kesinlikle bir tek haneye bile tahammülü yok. Tek bir haneden çıkacak kirliliğe, dumana tahammülü yok. Çünkü burada çok ciddi inversiyon var. Özellikle bu kış aylarında bacalardan duman yükselir, uzaklaşsın gitsin dersiniz, rüzgar hızı yetersizdir. Bir nebze gider, yanı başımızdaki yüksek dağlardan ötürü buraya çarpan hava, tekrar şehir merkezine döner."

'DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANMALI'

Çok hızlı ve çok radikal tedbirler alınmasını tavsiye eden Altıkat, "İnsanlar doğal gaz dönüşümlerini yapamıyorlarsa, teşviklerle bunun tamamlanması lazım. Bireysel sistem yerine merkezi sistemin uygulanması gerekir. Halkın ekonomik durumu buna müsaade etmiyorsa, desteklerle doğal gaz dönüşümü tamamlanmalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title