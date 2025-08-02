Iğdır'da Hava Basılan Lastiğin Patlaması Sonucu 1 Ölü

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Iğdır'da bir iş yerinde gerçekleşen kaza sonucu hava basılan bir yük aracının lastiğinin patlaması sonucu Faruk Aycil hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da bir iş yerinde hava basılan yük aracının lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Beton ve bims (yapı malzemesi) üretimi yapılan iş yerinde çalışan Faruk Aycil, hava basılan lastiği kontrol etmek istedi.

Kontrol sırasında lastiğin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu Aycil, havalanıp yere düştü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aycil'i Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aycil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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