Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla geçişlere aracılık eden 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda kaçak akaryakıt, yabancı uyruklulara ait belgeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, yurda yasa dışı geçişlere aracılık ettikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, kaçak akaryakıt, yabancı uyruklulara ait pasaport, ikamet izin belgeleri ve yurda giriş-çıkış kayıt formları, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu birçok kişiye ait kimlik kartı, para, uyuşturucu madde ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
