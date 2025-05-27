Iğdır'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarından gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 9'u nöbetçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Suat DENİZ/ IĞDIR,