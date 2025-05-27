Iğdır'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı
Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarından gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 9'u nöbetçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Suat DENİZ/ IĞDIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel