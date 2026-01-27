Boşanma aşamasındaki eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis

IĞDIR'da boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı (25) bıçaklayarak öldüren Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32) yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Kasım 2024 tarihinde Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobiline bindirdi. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Ferdi Bağcı, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ferdi Bağcı'ya tahrik indirimi uygulanmadan 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'CANAVARCA HİSLE İŞLEDİ'

Duruşmanın ardından adliye binası önünde açıklama yapan Esra Bağcı'nın ailesinin avukatı Tolgahan Şafak, Ferdi Bağcı'nın olayı canavarca hisle işlediğini ileri sürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapsin aileyi tatmin etmesine rağmen kararı istinafa götüreceklerini kaydeden Tolgahan Şafak, "Sanık Ferdi Bağcı'nın normal hayatında olduğu gibi yargılama aşamasında, duruşmada da göstermiş olduğu hal ve hareketler, haziruna karşı tahrik edici ve saldırgan tavrı söylemleriyle nasıl bir insan olduğunu ortaya koymuştur. Hakkında takdir indirimi uygulanmamıştır. Gönül isterdi ki tasarlama ve canavarca his saiki şeklindeki ağırlaştırıcı sebeplerin de hükümde yer alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesiydi. Ben avukat olarak tasarlayarak öldürme durumunun somut olduğunu düşünüyorum. Tasarlama kapsamının uzun süre öncesinden sanık tarafından düşünüldüğü ve tasarlama içinde de haksız tahrikten yararlanabilme uğrunu maddi delil uydurma yoluyla öldürmek suçunu işlediği kanaatindeyim. Bu yönden istinaf yoluna gideceğiz. Sadece eşe karşı değil, tasarlama ve canavarca hisle öldürdüğü kanaatindeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tatmin edici olsa dahi diğer nitelikli hallerin de hesaba katılarak karar verilmesini, adaletin tecellisi açısından çok daha yerinde olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneğini temsilen duruşmaya katılan Avukat Bilge Çarpıcı, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.