Haberler

İnşaatta elektrik akımına kapılan alçı ustası sağlığına kavuşmayı bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da inşaatta çalışırken yüksek gerilim hattına kapılan 4 çocuk babası Ali Zeynel Ayhan, Erzurum Şehir Hastanesi'nde 43 gündür tedavi görüyor. Yoğun bakımda 3 gün kalan Ayhan, sağ kolu ve vücudunda oluşan derin yanıklar nedeniyle ameliyat edildi ve evine dönmeyi bekliyor.

Iğdır'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan alçı ustası, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım tedavisinin ardından evine döneceği günü bekliyor.

Iğdır'da yaşayan 44 yaşındaki 4 çocuk babası Ali Zeynel Ayhan, yaklaşık 1,5 ay önce bir inşaatın 4. katında alçı yapmaya başladı.

Çalıştığı sırada arkadaşlarının kopan makarayı kontrol etmesini istemesi üzerine harekete geçen Ayhan, elindeki 2,5 metrelik metal mastarla balkona geçmeye çalışırken karşıdaki yüksek gerilim hattına kapıldı.

Sağ kolu, göğsü, boynu, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Ayhan, arkadaşlarının yardımıyla aşağı indirilerek, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayhan, başına gelen olayı, hastanede 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öğrendi.

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi süren Ayhan, iyileşip evine döneceği günü bekliyor.

"Yoğun bakımdan çıktıktan sonra uyandığımda akıma kapıldığımı öğrendim"

Ayhan, AA muhabirine, olayın 28 Mayıs'ta şantiye apartmanında çalıştığı sırada meydana geldiğini söyledi.

İnşaatın dış cephesinde çalışan arkadaşlarının kopan makara ipi için kendisinden yardım istediğini anlatan Ayhan, "Makaranın ipi kopmuştu, beni çağırdılar, 4. kattan 3. kata indim balkona çıktım. Elimde 2,5 metrelik metal mastar vardı, o mastar ile balkona çıktığım an elektrik akımına kapılmışım. Gözlerimi açtığımda Erzurum Şehir Hastanesi'ndeydim. 43 gündür buradayım, 3 gün bilincim yerinde değildi, bana ne oldu, başıma ne geldi bilmiyordum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra uyandığımda akıma kapıldığımı öğrendim." dedi.

Ayhan, balkonun yüksek gerilim hattı kablolarının geçtiği yere çok yakın olduğunu ve bunu fark edemediğini dile getirdi.

Hastanede tedavisini yapan doktor, hemşire ve personele ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Ayhan, "Doktorlar gece gündüz benimle ilgilendi, yakında taburcu edecekler. Kalıcı hasar olur mu bilmiyorum. Sağ kolumun tedavisi ve fizik tedavilerim sürecek. Olayın etkisinden kurtulamıyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim. Çocuklarımı çok özledim." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktorlardan Emre Nohutçu, elektrik akımına kapılması sonucu bir süre yoğun bakımda kalan Ayhan'ın sağ kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştuğunu, 2 kez ameliyat edildiğini belirterek, hastayı yakından takip ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

"Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza
Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim

Ozan Güven'e destek çıktı! Sözleri yeni kavga çıkaracak
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi