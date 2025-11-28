Haberler

Iğdır'da Düzensiz Göçmenlere Sahte Pasaport Düzenleyen Şahıs Yakalandı

Iğdır'da Düzensiz Göçmenlere Sahte Pasaport Düzenleyen Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport düzenlediği öne sürülen bir kişi ile 9 düzensiz göçmen yakalandı. İlgili ekipler, insansız hava aracıyla tespit edilen göçmenlerin, Kars'a gitmeye çalıştığı belirlendi.

Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenlediği öne sürülen şüpheli ile 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ekipler, kırsal alanda insansız hava aracıyla düzensiz göçmenleri tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile sahte pasaport düzenlediği ileri sürülen İ.A. yakalandı. İ.A'nın üstünde yapılan aramada, 10 sahte yabancı pasaport ele geçirildi.

Şüphelinin, düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı belirlendi.

Polislerce gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte pasaportla Kars'a gönderilmeye çalışılan düzensiz göçmenler de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.