Iğdır'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği düzenlendi

Iğdır'da düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Türk ve İran bayrakları açarak ABD ve İsrail'e karşı sloganlar attı ve din adamları, saldırılara tepki gösterdi.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Alanda toplanan kalabalık, Türk bayrağı ile İran bayraklarını açıp "Kahrolsun Amerika" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Burada konuşan din adamları, İsrail ile ABD'nin Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kalabalık içinde bulunan ve deste adı verilen gruplar ise ilahiler seslendirdi.

Düzenlenen program, protestoların ardından son buldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
