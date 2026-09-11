Iğdır’da askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kaza, Aralık ilçesine bağlı Emince köyü anayol mevkisinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, karakol personelinin içinde bulunduğu askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra jandarma, emniyet ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 1 askerin şehit olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 2 asker ise ambulanslarla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA