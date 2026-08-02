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Iğdır'da asırlık miras: Karabatak kolyesi

Iğdır'da asırlık miras: Karabatak kolyesi
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IĞDIR'a özgü geleneksel Karabatak kolyesi, taşıdığı semboller ve kuşaktan kuşağa aktarılan anlamıyla ilgi görüyor.

IĞDIR'a özgü geleneksel Karabatak kolyesi, taşıdığı semboller ve kuşaktan kuşağa aktarılan anlamıyla ilgi görüyor. Geçmişte anne ve babaannelerin kullandığı kolye, son yıllarda gençlere ve yeni evlenen gelinlere hediye edilerek yaşatılıyor.

Adını karabatak kuşundan alan kolye, dirayeti, mücadeleyi ve umudu simgeliyor. Geleneksel olarak anneler, kızlarının düğününde Karabatak gerdanlığını takarak, "Hayat ne getirirse getirsin güçlü ol, mücadeleden vazgeçme, umudunu kaybetme" nasihatinde bulunuyor. Karabatak kolyede yer alan siyah boncuklar Türk kadınının gücünü ve dayanıklılığını, hilal güveni ve korunmayı, yıldızlar ise umudu temsil ediyor. Türkiye'de yalnızca Iğdır'da kadınlar tarafından kullanılan Karabatak kolyesi, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

'TASARIMI BİRÇOK KEZ DEĞİŞTİ'

Kuyumcu Murat Aras, Karabatak kolyesinin sadece bir takı olmadığını belirterek, "Asırlar önce üretilmiş örnekleri var. O dönemin ustaları bu kolyeleri 14 ya da 22 ayar altınla, tamamen el emeği ve göz nuruyla üretirdi. Kolyelerde yer alan çiçek motifi, toprağın bereketini simgeliyor. Yıllar içerisinde tasarımı birçok kez değişti. Karabatağı sadece altın kolye ya da bir gerdanlık olarak görmemek lazım. Karabatak bizlere bırakılan en büyük mirastır. Sadece Iğdır'da satılıyor. 14 ve 22 ayar seçenekleri ile mavi ve siyah taşlı modelleri bulunuyor" diye konuştu.

'ARTIK TREND HALİNE GELDİ'

Geçmişte daha çok anne ve babaannelerin kullandığı Karabatak kolyesinin bugün gençler arasında da ilgi gördüğünü ifade eden Aras, "Son dönemlerde gençlere ve yeni evlenen gelinlere hediye olarak verilmeye başlandı. Günümüzde de yoğun ilgi görüyor. Artık trend haline geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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