Haberler

Iğdır'da arı saldırısında telef olan koyun sayısının 816 olduğu belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi.

Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi.

Arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan incelemeler tamamlandı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 816 küçük hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veterinerler kontrolünde, yerleşim yerlerinden uzaktaki boş bir arazide açılan çukurlara gömüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi

Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği yıldız ismi yönetim istemedi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı

128 sene sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladılar

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı