Iğdır'da arı saldırısında telef olan koyun sayısının 816 olduğu belirlendi

Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi.

Arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan incelemeler tamamlandı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 816 küçük hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veterinerler kontrolünde, yerleşim yerlerinden uzaktaki boş bir arazide açılan çukurlara gömüldü.