Haberler

Iğdır'da husumetli aileler Vali Taşolar'ın katılımıyla düzenlenen programda barıştı

Iğdır'da husumetli aileler Vali Taşolar'ın katılımıyla düzenlenen programda barıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da 2 yıldır süren Aktaş ve Karapınar aileleri arasındaki husumet, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın katıldığı bir barış töreniyle sona erdi. Taraflar, husumetin son bulması için söz verdi.

Iğdır'da bazı aileler arasında 2 yıldır süren husumet, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın katılımıyla yapılan programla sonlandırıldı.

Aralık ilçesinde yaşayan Aktaş ve Karapınar aileleri arasında yaklaşık 2 yıl önce yaylada kavga çıktı.

Çıkan kavganın Iğdır kent merkezi ve Aralık ilçesinde devam etmesiyle olaya Figan ve Çakmaz aileleri de dahil oldu.

Zaman zaman kavga ve tartışmaların yaşanmasıyla Aktaş ve Figan aileleri ile Karapınar ve Çakmaz aileleri arasında husumet oluştu.

Farklı zamanlarda kavga ve tartışmalar halinde süren husumetin sonlandırılması için Aralık Kaymakamlığı ve kanaat önderlerince girişimlerde bulunuldu.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile kanaat önderlerinden Mücahit Özden Hun'un öncülüğünde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Aralık Kaymakamı Fatih Gülnar ve husumetli ailelerin büyüklerinin katılımıyla Aralık ilçesinde gerçekleştirilen barış töreninde taraflar bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından taraflar, barışı kabul ettiklerini beyan ederek, bir daha aralarında husumet yaşanmayacağına dair söz verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy