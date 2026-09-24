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Iğdır'da 30 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi JASAT operasyonuyla yakalandı

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Iğdır'da nitelikli hırsızlık-yağma suçlarından hakkında 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Iğdır'da hakkında 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "nitelikli hırsızlık-yağma" suçlarından hakkında 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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