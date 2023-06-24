Iğdır'da 296 Afgan Göçmen Ülkelerine Gönderildi
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TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 296 göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 296 göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Iğdır İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen, bugün öğle saatlerinde jandarma ekiplerince Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Afgan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin ardından uçakla ülkelerine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Güncel