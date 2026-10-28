Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da 29 Ekim için 1000 araçlık Cumhuriyet Konvoyu şehir turu attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 29 Ekim için 1000 araçlık Cumhuriyet Konvoyu şehir turu attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Iğdır Valiliğinin çağrısıyla 1000 araçlık Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar Valilik önünden hareket edip 1 saat şehir turu attı; Vali Mustafa Fırat Taşolar da vatandaşları selamladı.

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi.

Iğdır Valiliğince sabah yapılan çağrı üzerine kentteki vatandaşlar, araçlarıyla Atatürk Caddesi'nde buluştu.

Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, Valilik önünden hareket edip 1 saat boyunca şehir turu attı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar da bayraklarla süslenen makam aracından vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi araçları da sirenlerle eşlik etti.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Cumhuriyet’le yaşıt! 103 yaşındaki Nazife nine 29 Ekim’i pastayla kutladı

Cumhuriyet'le aynı yaşta! Nazife ninenin haklı gururu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! Özel merkez kuruluyor

İki bakan düğmeye bastı! Dolandırıcılara karşı özel merkez kuruluyor
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Ne köpek ne de kedi! Minaredeki hayvanı görenler bir daha baktı
Otomobille çarpışan motosikletlinden beklenmedik hareket

Kazadan yaralı kurtuldu, sonrasında yaptığına bakın
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kuryenin midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı

Havalimanında yakalandı, hepsi midesinden çıktı
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi

İspanya'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı