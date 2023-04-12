Üye Girişi
Haberi Paylaş
Iğdır'da 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'da 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Güncel Haberler

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ndeki 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, buradaki işlemleri sonrası Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Türkiye Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title