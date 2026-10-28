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Iğdır'da '103'üncü Yıl 103 araç' sloganıyla Cumhuriyet Bayramı konvoyu düzenlendi

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Iğdır'da '103'üncü Yıl 103 araç' sloganıyla Cumhuriyet Bayramı konvoyu düzenlendi
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Iğdır'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında '103'üncü Yıl 103 araç' sloganıyla konvoy düzenlendi. Vali M. Fırat Taşolar'ın da makam otomobiliyle katıldığı konvoyda Türk ve Azerbaycan bayrakları açıldı.

IĞDIR'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde araç konvoyu oluşturdu. Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya makam otomobiliyle katılan Vali M. Fırat Taşolar, vatandaşların Cumhuriyet bayramını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle '103'üncü Yıl 103 araç' sloganıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoya katılan araçlar saat 19.00'da Iğdır Valiliği önünde toplandı. Makam otomobiliyle konvoya katılan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Bir süre valilik önünde bekleyen araçlar daha sonra konvoy halinde Zübeyde Hanım Bulvarı'na doğru ilerledi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya onlarca araç katıldı. Marşların çalındığı konvoya katılanlar Iğdır'ı tur attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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