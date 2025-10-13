Iğdır'da 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

IĞDIR'da ihbar üzerine durdurulan hafif ticari aracın bagajından Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen çıktı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır plakalı siyah renkli bir aracın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kars'a düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Iğdır- Tuzluca yönünde havalimanı kavşağı geçildikten sonra tespit ettikleri aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, Ö.A. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.