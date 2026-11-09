Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır-Ağrı sınırındaki Aras Dağları sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır-Ağrı sınırındaki Aras Dağları, yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek sonbahar manzarası sundu. Dağlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor; sararan meyve ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturuyor ve dronla görüntülendi.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen dağlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin ziyaret ettiği dağlar, sararan meyve ağaçlarıyla da güzel manzaralar sunuyor.

Sonbahar renklerine bürünen Aras Dağları, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı26

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı47

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada

Görüntü korkunç! Adeta ölüme sürmüş
Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Sürpriz ziyaret! 10 Kasım öncesi Anıtkabir'e gelen isim şaşırttı
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor15

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Beni çok zorluyor
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı12

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Müzeye girişte yeni dönem! Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

Cüzdandaki o kart müze bileti oluyor! Gişede sıra beklemek yok