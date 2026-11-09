Iğdır-Ağrı sınırındaki Aras Dağları sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Iğdır-Ağrı sınırındaki Aras Dağları sonbahar renkleriyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Iğdır-Ağrı sınırındaki Aras Dağları, yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek sonbahar manzarası sundu. Dağlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor; sararan meyve ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturuyor ve dronla görüntülendi.
Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'nda sonbahar renkleri hakim oldu.
Yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen dağlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Doğayla iç içe olmak isteyenlerin ziyaret ettiği dağlar, sararan meyve ağaçlarıyla da güzel manzaralar sunuyor.
Sonbahar renklerine bürünen Aras Dağları, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA