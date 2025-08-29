Iğdır Adliye Sarayı'nın İnşaatı İncelendi

Iğdır Valisi Ercan Turan, ihalesi sonuçlanan Iğdır Adliye Sarayı'nın yapım alanını ve yapımı süren adliye lojmanlarının inşaatını inceledi.

Adalet Bakanlığınca, kent merkezine bağlı Yaycı köyü yakınlarında yapımına başlanılan Adalet Sarayı, 25 dönümlük arazide 21,5 dönümlük bina alanına sahip olacak.

Bodrum katı, zemin kat ve üstüne 4 kat olmak üzere toplamda 6 katlı yapılacak inşaat, yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanarak teslim edilecek.

Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak adliye sarayı ve yapımı devam eden adliye lojmanlarının inşaatını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Iğdır'a kaliteli bir adliye şarttı, binalarımız dağınıktı. Yargının daha etkin, tek noktadan yürütülmesi için Sayın Bakanımızın, milletvekilimizin hassasiyetiyle burada, 25 dönüm üzerinde inşaatımıza başlayacağız. İhalemiz sonuçlandı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Adliye lojmanları inşaatını da inceleyen Turan, "A bloğumuz teslim edildi, 10 ay gibi kısa bir sürede ilimize hizmete kazandırıldı. B bloğumuz da inşallah yaklaşık 1 ay içerisinde teslim edilecek. 50 hakim ve savcımızın yerleşeceği, güvenli bir şekilde hizmet edeceği güzel bir yapı oldu. Adalet Bakanımıza, milletvekilimize, başsavcımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.