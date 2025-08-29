İGA'nın 'Zafer Yolu' Projesi ile Köy Okullarına Destek

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İga, "Zafer Yolu" projesiyle, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un rotasında yer alan köy okullarına destek sağlamaya devam ediyor.

İga'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İga, tarihe duyduğu saygı ve geleceğe olan inancını "Zafer Yolu" projesiyle ortaya koydu.

Proje kapsamında Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un rotasında yer alan köy okullarına destek sağlanıyor. 2021 yılında başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projede, Türk milletinin birliğinin ve direncinin en önemli sembollerinden Büyük Taarruz'un izlediği güzergahtaki iller yer alıyor.

Her yıl bir köy okulunun dahil edildiği projede bu kez Uşak yer aldı.

Projenin beşinci durağı olan Uşak'taki Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulunun eğitim altyapısı açısından güçlendiren İga, okullardaki bilgisayar sınıfı ve kütüphaneleri yeniledi. İGA Sosyal Dayanışma Kulübü de öğrencilere kırtasiye, kitap ve oyuncak desteğinde bulundu.

İlk kez 2021 yılında Afyon'un Garipçe köyünde başlatılan "Zafer Yolu" projesi, sonraki yıllarda Afyon Sinanpaşa'daki Kınık köy okulu ve Karacaören İlkokulu ile sürdü. 2024'te ise Kütahya'daki Fuat Paşa Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri sınıfı kuruldu ve 3 bin kitaplık bir kütüphane oluşturuldu.

Zafer Yolu projesinin önümüzdeki yıl Eskişehir'de devam etmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı kırmızı beyaz renklere bürünecek

Öte yandan, İGA, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin sembolleri olan bayramları İstanbul Havalimanı'nda kutlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla havalimanı kırmızı beyaz renklere bürünecek. Terminal genelinde Türk bayraklarıyla süslemeler yapılacak, kutlamalarda bando ve kortej ekibi de yer alacak.

Yolculara Türk bayrağı dağıtılarak sona erecek olan etkinliğin bu yıl da hem yerli hem de yabancı misafirler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.