İFSAK, 2026-2027 sezon açılış sergisi için açık çağrı başlattı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), 2026-2027 sezon açılış sergisi kapsamında 18-28 yaş aralığındaki genç fotoğraf sanatçılarına yönelik açık çağrı başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç sanatçılar doğa, portre, sokak hikayeleri, belgesel projeler, stüdyo çalışmaları ile kavramsal ve deneysel üretimler dahil farklı alanlardaki eserleriyle başvuru yapabilecek.

Bireysel ya da kolektif projelerin kabul edileceği sergiye, karma medya ve fotoğrafla ilişkili alternatif baskı tekniklerini içeren çalışmalarla da katılım sağlanabilecek.

Başvuruların 15 Ağustos'a kadar alınacağı açık çağrının seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı Agop Ezgilioğlu, Cansu Yıldıran, Denef Huvaj, Haluk Çobanoğlu ve Suzan Pektaş yer alıyor.

Seçilen eserlerin basım ve sergileme giderleri, İFSAK tarafından karşılanacak. Seçilecek eserler 11 Eylül'de açıklanacak.

Küratörlüğünü Denef Huvaj'ın üstleneceği sergi, 3 Ekim'de açılacak ve İFSAK Galeri'de üç hafta boyunca sanatseverlerle buluşacak.