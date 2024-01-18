Üye Girişi
Haberler

İEÜ Medical Point Hastanesi, ikinci kez 'Harika İş Yeri' sertifikası aldı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, uluslararası kuruluş Great Place To Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' araştırmasında yüzde 88 puan alarak ikinci kez 'Harika İş Yeri' sertifikası almaya hak kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, ikinci kez "Harika İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hastane, uluslararası kuruluş Great Place To Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında yüzde 88 puan topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Veysi Kubba, ikinci kez "Harika İş Yeri" seçilen Medical Point markasına özveriyle katkı koyan çalışanları ile gurur duyduklarını kaydetti.

Personelin gece gündüz demeden büyük özveriyla çalıştığını belirten Kubba, "Medical Point markası altında çalışanlarımıza yönelik uyguladığımız çalışan odaklı insan kaynakları politikalarımızla çalışanlarımızın motivasyonunun hep en üst seviyelerde olmasına büyük önem verdik." ifadelerini kullandı.

Kubba, personelin disiplinli çalışmaları sayesinde başarılı olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanları için yüksek bağlılık kültürüne sahip, yüksek performanslı bir iş yeri deneyimi sunan 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. İzmir'e ve Medical Point ailesine, ikinci kez bu sertifikayı almaya hak kazandıran ve bu gururu yaşatan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Açıklamada, Great Place To Work Trust Index anketinin çalışan perspektifinden markaya duyulan güven düzeyini ve çalışan deneyiminin tutarlılığını ölçtüğü bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İzmir Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AĞRI adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AĞRI Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADIYAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADIYAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne? Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli? Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı ERDOĞAN ADAY AÇIKLAMASI İZLE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki! AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI SON DAKİKA: AK Parti büyükşehir belediye başkan aday toplantısı İZLE! Erdoğan'ın açıklaması HD! Gökhan Karaköse kimdir? Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kaç yaşında, nereli? Gökhan Karaköse hayatı ve biyografisi! ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title