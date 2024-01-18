İEÜ Medical Point Hastanesi, ikinci kez 'Harika İş Yeri' sertifikası aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, ikinci kez "Harika İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hastane, uluslararası kuruluş Great Place To Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında yüzde 88 puan topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Veysi Kubba, ikinci kez "Harika İş Yeri" seçilen Medical Point markasına özveriyle katkı koyan çalışanları ile gurur duyduklarını kaydetti.

Personelin gece gündüz demeden büyük özveriyla çalıştığını belirten Kubba, "Medical Point markası altında çalışanlarımıza yönelik uyguladığımız çalışan odaklı insan kaynakları politikalarımızla çalışanlarımızın motivasyonunun hep en üst seviyelerde olmasına büyük önem verdik." ifadelerini kullandı.

Kubba, personelin disiplinli çalışmaları sayesinde başarılı olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanları için yüksek bağlılık kültürüne sahip, yüksek performanslı bir iş yeri deneyimi sunan 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. İzmir'e ve Medical Point ailesine, ikinci kez bu sertifikayı almaya hak kazandıran ve bu gururu yaşatan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Açıklamada, Great Place To Work Trust Index anketinin çalışan perspektifinden markaya duyulan güven düzeyini ve çalışan deneyiminin tutarlılığını ölçtüğü bilgisine de yer verildi.