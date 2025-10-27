İETT Şoförünün Dikkatsiz Davranışı Yolcu Tarafından Kaydedildi

BEYKOZ'da, İETT şoförünün akbil basma alanının üzerine ayağını uzatarak otobüsü kullandığı anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde 622 hat numaralı Yenidoğan–Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs seyir halindeyken şoför, sağ ayağını akbil basma alanının üzerine uzattı. Şoförün bu şekilde otobüsü kullanması, trafiği ve yolcuların güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.