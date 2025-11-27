İETT Şoföründen Öğretmenler Gününe Özel Jest

İstanbul'da bir İETT otobüsü şoförü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aracında yolculuk yapan iki öğretmene çiçek hediye etti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Yenidoğan-Kozyatağı hattında çalışan İETT şoförü Şahismail Ayaztekin, iki öğretmenin öğretmen kartıyla otobüse bindiğini gördü.

Bunun üzerine seyir esnasında trafik ışıklarındaki çiçek satıcısından iki buket çiçek alan Ayaztekin, bunları otobüste yolculuk yapan öğretmenlere hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Otobüsteki diğer yolcular da öğretmenleri alkışladı.

Bu anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.