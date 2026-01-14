Haberler

Üsküdar'da Otobüs Şoförü Görevden El Çektirildi

Güncelleme:
Üsküdar'da bir İETT otobüs şoförü, trafikte yaşanan bir tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Olay Üsküdar'ın Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde yaşandı

Açıklamaya göre olay, Üsküdar ilçesi Dr. Fahri Atabey Caddesi mevkiinde meydana geldi. Trafikteki tartışma sonrası şoförün yol güvenliğini ve mesleki standardı gözetmeyen davranışlarının incelenmesiyle birlikte süreç hızla işletildi.

İETT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "10 Ocak 2026 tarihinde Üsküdar İlçesi Dr. Fahri Atabey Caddesi mevkiinde bir otobüs şoförümüzün trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu personel Kurumumuzca aynı gün derhal görevden el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
