Üsküdar'da Otobüs Şoförü Görevden El Çektirildi

(İSTANBUL) Üsküdar'da İETT otobüs şoförü, trafikte yaşanan tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle aynı gün görevden uzaklaştırıldı. Şoför hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Üsküdar ilçesinde 10 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen bir trafik tartışması, bir otobüs şoförünün görevden el çektirilmesi ve idari soruşturma sürecinin başlatılmasıyla sonuçlandı. Şoförün trafikte yaşanan gerginliğin ardından uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine kurum bünyesinde harekete geçildi.

Olay Üsküdar'ın Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde yaşandı

Açıklamaya göre olay, Üsküdar ilçesi Dr. Fahri Atabey Caddesi mevkiinde meydana geldi. Trafikteki tartışma sonrası şoförün yol güvenliğini ve mesleki standardı gözetmeyen davranışlarının incelenmesiyle birlikte süreç hızla işletildi.

İETT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "10 Ocak 2026 tarihinde Üsküdar İlçesi Dr. Fahri Atabey Caddesi mevkiinde bir otobüs şoförümüzün trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu personel Kurumumuzca aynı gün derhal görevden el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız" ifadelerine yer verildi.