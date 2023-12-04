İETT otobüsünde evlere şenlik kavga! Bir kadın diğerinin saçını yoldu

İstanbul'da İETT otobüsünde seyahat eden 2 kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde İETT otobüsündeki 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ŞOFÖR DURAĞA YANAŞTI

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Kartal Köprüsü'nde İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından otobüs durağa yanaştı.

BİRİ SAÇINA YAPIŞTI, DİĞERİ ÇIĞLIK ATTI

Yolcuların bir kısmı otobüsten indi. Otobüs kapısının girişinde taraflardan biri diğerinin saçını çekti. Saçı çekilen kadın bir süre bağırdı. İkili arasındaki arbede saçı çekilen kadının otobüsten inmesiyle son buldu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.