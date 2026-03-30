Üsküdar'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaya İETT otobüsü çarptı; kaza kamerada

Üsküdar'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÜSKÜDAR'da caddede kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen kişiye seyir halindeki 34 HO 3564 plakalı İETT otobüsü çarptı. Kazanın etkisiyle yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

