İETT Kaptanından Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Jest

İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde iki öğretmeni çiçekle karşılayarak yolcuların takdirini kazandı. Bu örnek davranış, İETT Genel Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

(İSTANBUL) – İstanbul'da Yenidoğan–Kozyatağı hattında görev yapan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde otobüse binen iki öğretmeni çiçekle karşılayarak yolcuların takdirini kazandı. Ayaztekin'in kırmızı ışıkta durup çiçekçiden aldığı buket, araç içi kameralarına da yansıdı. İETT Genel Müdürlüğü, kaptanın örnek davranışını ödüllendirme kararı aldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sık yaşanmayan bir an, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yolcuları duygulandırdı. Yenidoğan–Kozyatağı hattında görev yapan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, öğretmen kartıyla biniş yapan iki yolcunun kimliğini fark edince, kırmızı ışıkta durduğu sırada aracın yanındaki çiçekçiden bir buket alarak öğretmenlere hediye etti. Sıcak ve zarif davranış, otobüsteki tüm yolcular tarafından alkışlarla karşılandı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"Öğretmenlerimize bir gün değil, her gün vefa borcumuz var"

Yaklaşık 10 yıldır İETT'de görev yapan Şahismail Ayaztekin'in davranışı, yalnızca sürüş ustalığıyla değil, toplumsal duyarlılığıyla da örnek gösterilen bir kaptan profili çizdi. Öğretmenlere yönelik bu incelikli jest, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ayaztekin'in, öğretmenlerin biniş yaptığını fark eder etmez rotasını aksatmadan çiçek aldığı o an, hem yolcuları hem de videoyu izleyenleri duygulandırdı. Yolcuların alkışlarıyla destek verdiği jest, toplu taşıma araçlarında zaman zaman yaşanan gergin anların aksine umut veren bir tablo oluşturdu.

İETT'den teşekkür ve ödül

İETT Genel Müdürlüğü, kaptanın bu davranışının örnek nitelikte olduğunu belirterek, Ayaztekin'i ödüllendirme kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, çalışanlarının toplum değerlerine duyarlı olmasının önemine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şahismail Ayaztekin'in Öğretmenler Günü'nde sergilediği bu nazik ve anlamlı jest, kurum kültürümüzü ve topluma karşı sorumluluk anlayışımızı yansıtan örnek bir davranıştır. Kendisine teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ilham olmasını diliyoruz."

Toplumsal hafızada iz bırakan küçük ama değerli bir an

Öğretmenlik mesleğine duyulan saygıyı gündelik hayatın içindeki küçük ama güçlü bir hareketle görünür kılan Ayaztekin, yolcuların da ifade ettiği gibi "İETT'nin yüzünü güldüren kaptanlar" arasında yerini aldı. Bu davranış, İstanbul trafiğinin yoğun temposu içinde bile nezaketin ve vefanın hala var olduğunu bir kez daha hatırlattı.

