İETT Kaptanı Öğretmenler Günü'nde Kalpleri Isıttı

(İSTANBUL) - Öğretmenler Gününde, kullandığı İETT otobüsüne binen öğretmenlere, yolda gördüğü çiçekçiden çiçek alarak hediye eden İETT Kaptanı Şahismail Ayaztekin'in görüntüleri tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı. Videosu kısa sürede internette 12 milyondan fazla kez izlendi.

10 yıllık İETT Kaptanı olan ve İETT'nin Yenidoğan – Kozyatağı hattında görev yapan Şahismail Ayaztekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sefer sırasında öğretmenlere yaptığı örnek davranış, Türkiye'nin kalbini ısıttı.

O anlar televizyonlar ve gazetelerde geniş yer bulurken, araç içindeki o anlara ait görüntüler internette milyonlarca kez izlendi. Sadece İETT'nin Instagram ve X hesabında 3 buçuk milyondan fazla kez izlenen otobüs içi görüntüleri, ulusal basın ve diğer kullanıcıların paylaşımlarıyla beraber kısa sürede internette 12.6 milyon izleyiciye ulaştı.

İETT Kaptanının bu örnek davranışına kayıtsız kalmayan ve o an araçta olan öğretmenler Davut Gürler, Aslı Çiftçi Uçmaz ve Emrecan Aslan da 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde İETT'nin Anadolu Garajına giderek, hayali öğretmenlik olan ancak okuma imkanı bulamadığı için şoförlük yapan İETT Kaptanı Şahismail Ayaztekin'in Dünya Şoförler Günü'nü kutlamıştı.

İETT Kaptanları bir çok hayata dokunuyor

İETT Kaptanları, İstanbul'da 1 gün içerisinde 1 milyon 400 bin kilometre yol katederek, 5 milyon yolculuk gerçekleşmesini sağlarken, aniden hastalanan bir yolcunun hastaneye yetişmesinden, yaralanmış bir martının hayatının kurtarılmasına kadar toplumda örnek olabilecek birçok davranışa da imza atarak hayatlara dokunuyorlar.