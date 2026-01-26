İett'den Haldun Dormen'e Vefa: "Saygı Otobüsü" Şişli Yollarında

(İSTANBUL) Türk tiyatrosunun usta ismi sanatçı Haldun Dormen'in hayatını kaybetmesinin ardından İETT, usta sanatçıya saygı duruşu niteliğinde hazırladığı özel "Saygı Otobüsü" projesini Şişli'de hizmete aldı. Otobüs, Dormen'in oyunlarından dizilerine uzanan mirasını İstanbul sokaklarına taşıyor.

Türk tiyatrosu ve sinemasına oyuncu, yönetmen, senarist ve eğitmen kimlikleriyle büyük katkılar sunan Haldun Dormen, sanat camiasından isimlerin ve sevenlerinin katıldığı törenle dün son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından İETT, usta sanatçı için özel bir projeyi hayata geçirdi. Dormen'in fotoğrafları ve unutulmaz sözleriyle tasarlanan "Saygı Otobüsü", sanatçının uzun yıllar ikamet ettiği Şişli güzergahında seferlerine başladı.

"59A Hattında Dormen'e yolculuk"

İETT tarafından hazırlanan saygı otobüsü önce tören alanında isteyenlere ulaşım hizmeti sundu, ardından Dormen'in yaşadığı bölge olan 59A İstinye Dereiçi – Şişli hattında yolculuğa geçti. Böylece Dormen'in sanatsal mirası, Şişli'nin sokaklarıyla yeniden buluştu.

Tasarımda sahne ve beyaz perde izleri

Otobüsün dış giydirmesinde Dormen'in tiyatro ve sinema geçmişi yer aldı. Tasarımda Hisseli Harikalar Kumpanyası, Lüküs Hayat, Kantoncu, Şahane Züğürtler, Muhteşem İkili, Paramparça, Ağa ile Uşağı Matti ve Şahane Düğün gibi usta sanatçının tiyatro repertuvarının önemli durakları öne çıkarıldı.

Sinema yolculuğunda ise 1981 yapımı Gırgıriye'den başlayarak O Kadın, Dadı, Sayın Bakanım, Unutulmayanlar ve son yıllarda iz bırakan Çukur gibi projeler otobüs tasarımında yer aldı.

Başarılarla dolu bir miras

Saygı otobüsünde yalnızca eserler değil, Dormen'in yarım asrı aşan kariyerindeki ödüller ve unvanlar da paylaşıldı. Tasarımda 1998'de layık görüldüğü "Devlet Sanatçısı" unvanından, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödüllere ve 2014'teki Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne kadar pek çok başarı yer aldı.

İstanbul Tiyatro Festivali, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri ve Rotary Türkiye gibi kurumlardan aldığı onur ödülleri de otobüste işlendi. Böylece, bir oyuncu ve yönetmen olarak olduğu kadar bir eğitmen kimliğiyle de kültürel belleğe katkıda bulunan Dormen'in topluma bıraktığı miras yolculuk boyunca yeniden hatırlatıldı.