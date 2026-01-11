Haberler

İett'den Bir Okula Daha Bilgisayar Desteği

Güncelleme:
İETT, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İstanbul Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi'ne bilgisayar laboratuvarı kurarak, 25 bilgisayar seti, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon desteği sağladı.

Bir günde 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, işletme ve yatırım çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda, İstanbul Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi'ne İETT tarafından bilgisayar laboratuvarı kurularak, 25 adet bilgisayar seti, 1 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı, 1 adet projeksiyon ve 1 laptop desteği sağlandı.

Sağlanan bu destek kamu yararı gözetilerek İETT bünyesinde bulunan ve aktif olarak kullanılmayan cihazların yeniden modernize edilmesi ve ilave herhangi bir mali harcama yapılmadan sağlandı.

İstanbul Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Müdürü Tülin Özdemir de sağlanan destek için İETT'ye teşekkürlerini iletti. İETT, sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişimi ve eğitim deneyimlerinin daha da gelişmesi için sosyal sorumluluk projelerine devam edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
